У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 31 жовтня – кажуть, Лукашенка колись в школі ображали, тому рогатки для нього – найстрашніше. Ще він боїться підкладених бойових кнопок чи, наприклад, бойових сірникострілів. Російський президент вирішив взяти під своє крило усю фауну, крім кажанів. Можна було б подумати, що Пиня так пожартував. Але нервове постукування збрехати не дасть.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Спільне бажання Кадирова та Ердогана. Вірний учень Льва Давидовича. Джекпот для патріарха Кирила. Путіну пора традиційно зникнути. Таємна професія Жиріновського. Як росіяни збирають податки. Місячна програма від Рогозіна. Як за кордоном закликають голосувати.