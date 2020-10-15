У випуску програми "Вєсті Кремля" за 15 жовтня – 1,5 мільйони рублів за інтеграцію в ютуб-ролик, мільйон – за пост в інстаграм, 500 тисяч – за твіт. Такими є розцінки Ксенії Собчак, яка виявилася не опозиціонеркою. У Німеччині робітники відмовилися обслуговувати літак Лукашенка. Схожа ситуацію відбулася раніше з румунським диктатором Ніколае Чаушеску.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Російські депутати пропонують ввести податок на бездітність.