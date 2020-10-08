У випуску "Вєсті Кремля" за 8 жовтня – найзагадковішим подарунком для Пині на день народження виявився годинник зі зворотнім ходом від московського дизайнера. Здається, що це російський Нолан подарував годинник, щоб зняти свій "Тенет" в РФ. Днями ситуація з 5G в Білорусі вийшла на державний рівень. Про небезпеку сказав генерал, наближений до самого Олександра Бульбонародженого.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Картон імені Лукашенка. Каскові протести. Дивіться програму "Вєсті Кремля" за 8 жовтня 2020: