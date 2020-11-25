У випуску програми "Вєсті Кремля" за 25 листопада – близька людина Путіну Світлана Кривоногих має безліч майна у Росії, ще й доньку від Путіна. Журналісти навіть припустили, як вигладає третя донька Путіна. У Росії затримали головний стаканчик країни. Він цілився у самого батьку Володю. Добре, що росгвардійці його врятували.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Восійська вакцина дешевшає, а горілка – дорожчає.