У випуску програми "Вєсті Кремля" за 6 жовтня – Навальний продовжує лікування у Берліні, але уже гострить лижі на Росію, аби продовжити політичну кар'єру. Юра Дудь взяв перше велике інтерв'ю в опозиціонера після його отруєння. Число 44 довго залишалося поза полем зору нумерологів, але буквально днями вистрелило. І не де-небудь, а в самому серці Кавказу. Саме стільки років виповнилося Кадирову.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Відсталі Нідерланди. Космічна ізолента.