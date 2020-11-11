У випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 листопада – білоруська АЕС зупинила свою роботу через технічні неполадки. Для відновлення електроенергії необхідно замінити деяке обладнання. У Туркменістані ропочали кампанію з озеленення. Зокрема, Гурбангули Бердимухамедов вирішив висадити 25 мільйонів дерев.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Фантазії Жириновського. Ефективна російська "зброя" проти COVID-19. Словесні підсумки року в Росії.