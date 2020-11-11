Вєсті Кремля: Ядер Лукашенка – OFF. Дерева Бердимухамедова
У випуску програми "Вєсті Кремля" за 11 листопада – білоруська АЕС зупинила свою роботу через технічні неполадки. Для відновлення електроенергії необхідно замінити деяке обладнання. У Туркменістані ропочали кампанію з озеленення. Зокрема, Гурбангули Бердимухамедов вирішив висадити 25 мільйонів дерев.
Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі:
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