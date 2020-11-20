У випуску програми "Вєсті Кремля" за 20 листопада – Росія запропонувала свою програму "золотих паспортів". Країна, яка просто дивує розвитком. Іноземці можуть отримати якісну медицину, рівні дороги та справедливі вибори. В Росії порвали портрет Путіна, який повісили замість Пушкіна. Правоохоронці навіть так швидко на вбивства не реагують, як на цей факт.

Також у випуску "Вєсті Кремля" на 24 каналі: Інтернет в Арктику за 65 мільярдів рублів. Найстрашніша армія світу.