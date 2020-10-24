Вєсті Кремля. Слівкі: Російські космонавти без туалета. Бурульки Путіна
У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 24 жовтня 2020 – на російському сегменті Міжнародної космічної станції вийшли з ладу туалет і система отримання кисню. Це третя подібна несправність за останній тиждень. У Росії заявили про запуск проєкту щодо боротьби з бурульками. Для цього використовуватимуть графенові нанотрубки.
Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі:
Хлопчик-путінгай.
Аленькіє тапочкі в академії художеств.
Тричі в одну річку.
Бронзове погруддя Міхалкова.
Аш два о для окупантів.
Захисники природи Расєюшки.
Рецепт Малишевої.
Тренажери посмішок для російських стюардес.
Король вечірок онлайн.
Громадянська триває.