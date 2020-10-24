У підсумковому випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" за 24 жовтня 2020 – на російському сегменті Міжнародної космічної станції вийшли з ладу туалет і система отримання кисню. Це третя подібна несправність за останній тиждень. У Росії заявили про запуск проєкту щодо боротьби з бурульками. Для цього використовуватимуть графенові нанотрубки.

Також у випуску "Вєсті Кремля. Слівкі" на 24 каналі: Хлопчик-путінгай. Аленькіє тапочкі в академії художеств. Тричі в одну річку. Бронзове погруддя Міхалкова. Аш два о для окупантів. Захисники природи Расєюшки. Рецепт Малишевої. Тренажери посмішок для російських стюардес. Король вечірок онлайн. Громадянська триває.