У випуску програми "Вєсті.UA" за 4 грудня – Максим Бужанський перетворюється на Шерлока. У нього є багато нез'ясованих питань: хто вбив Еріку, хто стріляв з тепловізора у Шокіна та куди зник мозок Киви. Депутати не можуть навчитись займатись на роботі важливими справами, а не інтимними. Так вкотре зловили нардепа "Слуги народу" за переглядом фото оголеної жінки.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Стосунки Рабіновича зі "Спутніком". Вагон-зоопарк в Укрзалізниці.