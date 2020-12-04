Вєсті.UA: Бужанський перетворюється на Шерлока. Інтимна епопея у Раді
У випуску програми "Вєсті.UA" за 4 грудня – Максим Бужанський перетворюється на Шерлока. У нього є багато нез'ясованих питань: хто вбив Еріку, хто стріляв з тепловізора у Шокіна та куди зник мозок Киви. Депутати не можуть навчитись займатись на роботі важливими справами, а не інтимними. Так вкотре зловили нардепа "Слуги народу" за переглядом фото оголеної жінки.
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