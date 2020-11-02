Вєсті.UA: Чергова феєрія Медведчука. Сепаратисти у міськраді на Донеччині
У випуску програми "Вєсті.UA" за 2 листопада – Медведчук хоче розпустити парламент, адже він "розпусник". Логічно, чому він полюбляє теплі зустрічі з єдиноросами та запрошення Киви в ОПЗЖ. Лук'янов мав сакральне бажання – потрапити у Раду. Зараз він став депутатом на Донеччині.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
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