У випуску програми "Вєсті.UA" за 2 листопада – Медведчук хоче розпустити парламент, адже він "розпусник". Логічно, чому він полюбляє теплі зустрічі з єдиноросами та запрошення Киви в ОПЗЖ. Лук'янов мав сакральне бажання – потрапити у Раду. Зараз він став депутатом на Донеччині.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Ахметов втратив 30% активів, однак досі є найбагатшою людиною. Коронавірус оминув в'язниці.