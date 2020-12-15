У випуску програми "Вєсті.UA" за 15 грудня – депутати масово потрапляють під російські санкції. Та є один сумненький бородатий нардеп Дубінський, до якого не дотягнулись кремлівські руки. Деякі динозаври дивляться зверхньо на всю політичню метушню, і продовжують свою політичну кар'єру. А наприклад дехто, як-от Олег Тягнибок, деякий час вивчав схеми повернення у велику політику.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: НАЗК знову в грі. Царьов – "рішала" кримських проблем.