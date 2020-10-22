У випуску програми "Вєсті.UA" за 22 жовтня – Тищенко уявив, що він експерт з питань Донбасу. На фронт не їде, але диванним політологом може бути. Зеленський придумав своїх 5 запитань для народу. Однак про те, хто ж фінансує цей "бенкет" – не хотіли говорити. Як виявилось, опитування фінансуватиме партія "Слуга народу".

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: 70% людей знають про ЗЕопитування, однак лише 25% така ідея не подобається.