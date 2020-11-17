У випуску програми "Вєсті.UA" за 17 листопада – лідерка "Батьківщини" з'явилася в Раді в новому образі. Може, Тимошенко замахнулась на вищі цілі – і хоче стати самою першою леді США. В українській політиці є одна закономірність: якщо на посаду йде дружина, надприбутки з'являються в її чоловіка. Так сталося і в сім'ї генпрокурорки Венедіктової.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Дуже "корисні" поради від МОЗ. Гетманцев засвітив у Раді Rolex за 60 "мінімалок".