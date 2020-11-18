У випуску програми "Вєсті.UA" за 18 листопада – якби вибори президента відбувались найближчим часом – то найвищий шанс вийти у другий тур отримали б Володимир Зеленський та спікер парламенту Дмитро Разумков. Принаймні про це заговорили індекси букмекерів. "Слуги" вкотре зайнялись інтимними справами під куполом. Нардепа Анатолія Драбовського помітили за пересиланням еротичного відео.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Причина виникнення коронавірусу від Філарета. Невиконані обіцянки Степанова.