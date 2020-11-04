У випуску програми "Вєсті.UA" за 4 листопада – Оксана Марченко потішила підписників відео, в якому вона бігає із молоденьким бичком. Схоже, що це – частина плану Медведчуків зі знищення Олега Ляшка. Андрій Пальчевський в інтернеті – це мем, який вийшов з-під контролю. Бо саме зараз він є лідером президентської гонки в США.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Уявна бульбашка стабільності Рабіновича трісла. Вовк Вовка в біді не залишить.