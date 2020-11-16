У випуску програми "Вєсті.UA" за 16 листопада – Рабінович захворів на COVID-19, однак вакцини так і не отримав. Є 2 причини: або Медведчук поскупився на вакцину для Зіновійовича, або він дав йому інші ліки, які той весь час приймає. Ведучі телеканалу ZIK так часто згадують Сороса, що скоро він лякатиме дітей фанатів ОПЗЖ.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Підлий удар для Лукашенка. Степанов став ланкою ланцюга захворювань.