У випуску програми "Вєсті.UA" за 23 листопада – Юлія Мендель знову заставила всіх сміятись, назвавши "шостого ведмедика брауні не зовсім ідеальним". Та хтозна, можливо, це її таємні прохання про визволення. Андрій Богдан був нерозлучним з Володимиром Зеленським. Однак стосункам настав кінець, тепер у президента заміна – Андрій Єрмак, з яким вони навіть хворіли разом.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: "Слуги" чубляться між собою. Медведчук "порішає" російську вакцину для України.