Вєсті.UA: Незвичні смаки Дубінського. Дорогі українські нардепи
Вєсті.UA -
У випуску програми "Вєсті.UA" за 17 грудня – нардеп Олександр Дубінський поділився спогадами з дитинства. Дитяче захоплення Дубінського дуже підозріле. Страшно уявити, що він нюхав у дитинстві. Якщо дізнатись, у скільки українцям обходиться утримання депутатів – можна жахнутися. Нардепи хочуть їсти, відпочивати та говорити телефоном за гроші платників податків.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
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