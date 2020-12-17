У випуску програми "Вєсті.UA" за 17 грудня – нардеп Олександр Дубінський поділився спогадами з дитинства. Дитяче захоплення Дубінського дуже підозріле. Страшно уявити, що він нюхав у дитинстві. Якщо дізнатись, у скільки українцям обходиться утримання депутатів – можна жахнутися. Нардепи хочуть їсти, відпочивати та говорити телефоном за гроші платників податків.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Чого хочуть ФОПи і хто їх захищає. Що спільного між Кивою, РПЦ та годинниками.