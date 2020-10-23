У випуску програми "Вєсті.UA" за 23 жовтня – стало відомо, що Пальчевський – громадянин Росії. Ми усі знаємо його місію. Він тепер викине цей паспорт аби довести, що хоче стати Пальчевським на чесних руках. Зеленський заявив, що відмовиться від президентської пенсії, якщо українці бідно житимуть. Звісно, усі в таку казку швиденько повірили.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Дубінський показуватиме румунський паспорт на кордоні, щоб українцям не було соромно.