У випуску програми "Вєсті.UA" за 10 листопада – Юлія Мендель 24 хвилини була в розпачі через гарне самопочуття Володимира Зеленського. Згодом свій пост виправила. Пояснення просте – Мендель шкодує, що президент почувається добре, адже вона дуже любить про нього піклуватися і оберігати. СБУ відкрила справу щодо карти України, яку опублікував Анатолій Шарій. Той повівся, як справжня миша.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Маски – атрибут ОПЗЖопців. Хто знайде Кернеса?