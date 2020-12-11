У випуску програми "Вєсті.UA" за 11 грудня – Ірині Венедіктовій набридли протести через її бездіяльність під її квартирою, тому вона вирішила сховатись в Пущі-Водиці. Денис Шмигаль заплутався – спершу він казав, що карантин вихідного дня – це не ноу-хау, а потім назвав це унікальним українським продуктом.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Гетьманцев наївся вермішельки. Окупанти в Криму вирішили пити топлений сніг.