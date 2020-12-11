Вєсті.UA: "Скромні" маєтки Венедіктової. Шмигаля вкусив Кличко
У випуску програми "Вєсті.UA" за 11 грудня – Ірині Венедіктовій набридли протести через її бездіяльність під її квартирою, тому вона вирішила сховатись в Пущі-Водиці. Денис Шмигаль заплутався – спершу він казав, що карантин вихідного дня – це не ноу-хау, а потім назвав це унікальним українським продуктом.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
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