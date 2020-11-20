У випуску програми "Вєсті.UA" за 20 листопада – Кива заявив, що "слуги народу" дуже чекають на російську вакцину. Він дав гарну пораду для нардепів з підкорення Європи російською вакциною. Зеленський вразив Лукашенка в саме серце, між ними пробігла чорна кішка з американським прапором. Лукашенко взагалі сказав, що у Києві є бази США.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Вакансії для Ігоря Уманського. "Слуги" мають право на помилку.