Вєсті.UA: "Слуги народу" в черзі за російською вакциною. Бази США в Києві
У випуску програми "Вєсті.UA" за 20 листопада – Кива заявив, що "слуги народу" дуже чекають на російську вакцину. Він дав гарну пораду для нардепів з підкорення Європи російською вакциною. Зеленський вразив Лукашенка в саме серце, між ними пробігла чорна кішка з американським прапором. Лукашенко взагалі сказав, що у Києві є бази США.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Вакансії для Ігоря Уманського.
"Слуги" мають право на помилку.
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