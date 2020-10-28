Вєсті.UA: Ставка Олега Рінатовича на програш. Правда про Фокіна
У випуску програми "Вєсті.UA" за 28 жовтня – Ляшка не повернула до Верховної ради навіть нова пісня і вила. Поразка стала для нього справжньою несподіванкою. Однак він і тут міг зробити ставочку на свій програш і заробити немалі гроші. Маша Фокіна заборонила журналістам називати свого діда "дідом". Однак хто він тоді? Одного разу на це натякав Путін.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Конституційний суд можна перейменувати на корупційний.
Поразка Штепи.