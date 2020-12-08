Вєсті.UA: Туберкульозна спецоперація українців. Граната і Венедіктова
У випуску програми "Вєсті.UA" за 8 грудня – мешканці Слов'яносербського району почали скаржитися на погане самопочуття після контакту з фальшивими купюрами від українських волонтерів. Згідно з їхніх розповідей, гроші нібито заражені туберкульозом. Ірина Венедіктова робить все, щоб задовольнити свого шефа.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Чим менше українців, тим менше хворих українців.
Повернення колишніх регіоналів.
Дивіться програму "Вєсті.UA" за 8 грудня 2020: відео
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