У випуску програми "Вєсті.UA" за 9 грудня – Янукович відчув тугу у Ростові – вирішив "прийти" на засідання суду щодо Майдану. Ймовірно, він просто засумував за своїми страусами. Шмигаль займається справами, на які необхідні десятиліття. Зокрема, заявив, що Україна планує відмовитись від використання вугілля до 2070 року. Здається, він просто хоче дочекатись до 100-річчя Ріната Ахметова.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Нові правила у політиці Харкова. Медведчук хоче зробити з Путіна справжнього українця.