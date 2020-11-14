У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 14 листопада – Юлія Мендель 24 хвилини тішилась, що Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Але потім опам'яталась. Верхровну Раду охопив коронавірус, серед хворих – і Стефанчук, і Разумков. Таку ситуацію в парламенті Андрій Богдан просто не міг не прокоментувати.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Небезпечний COVID-19 у вихідні. Трамп хоче бути ближчим до Шарія та Дубінського. Тищенко кличе священника у Раду. Драматична історія Семочка. Нові обличчя в Офісі генпрокурора. Шокери для поліцейських. У спецвипуску "Вєсті з палєй": На Закарпатті новообраний голова ОТГ від "Слуги народу" попався на хабарі. Кандидат в депутати програв вибори і забрав бруківку, з якої обіцяв зробити доріжку. Тренер "Дніпро-1" хорват Ігор Йовічевіч може проводити тренування з української мови. Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 14 листопада 2020: