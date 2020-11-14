Вєсті.UA. Жир: Черговий ляп від Мендель. Андрій Богдан перевтілився в Бората
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 14 листопада – Юлія Мендель 24 хвилини тішилась, що Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Але потім опам'яталась. Верхровну Раду охопив коронавірус, серед хворих – і Стефанчук, і Разумков. Таку ситуацію в парламенті Андрій Богдан просто не міг не прокоментувати.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Небезпечний COVID-19 у вихідні.
Трамп хоче бути ближчим до Шарія та Дубінського.
Тищенко кличе священника у Раду.
Драматична історія Семочка.
Нові обличчя в Офісі генпрокурора.
Шокери для поліцейських.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
На Закарпатті новообраний голова ОТГ від "Слуги народу" попався на хабарі.
Кандидат в депутати програв вибори і забрав бруківку, з якої обіцяв зробити доріжку.
Тренер "Дніпро-1" хорват Ігор Йовічевіч може проводити тренування з української мови.
Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 14 листопада 2020:
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