Вєсті.UA. Жир: По кілька мільйонів на Венедіктових. Шуфрич відстороняється
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 28 листопада – спочатку Кабмін обіцяв підняти зарплату вчителям, однак щось пішло не так. Заявили, що підвищать працівникам прокуратури. Схоже, їм більше треба. Шуфрич вдає, що свободу слову в Україні не утискають. Його друг має безліч телеканалів, тому Шуфрич може сміливо відсторонятися.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Найміцніша пара Офісу Президента.
На жаль, Мендель – прессекретарка Зеленського.
Гордон підкрався непомітно.
Кива перетворюється на Лукашенка.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Українців можуть закрити на усі свята.
Крадіжка санітайзера у кав'ярні.
Нарада "по дзвіночку".
Відкриття у підручнику з хімії.
Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 28 листопада 2020:
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