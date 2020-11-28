У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 28 листопада – спочатку Кабмін обіцяв підняти зарплату вчителям, однак щось пішло не так. Заявили, що підвищать працівникам прокуратури. Схоже, їм більше треба. Шуфрич вдає, що свободу слову в Україні не утискають. Його друг має безліч телеканалів, тому Шуфрич може сміливо відсторонятися.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Найміцніша пара Офісу Президента. На жаль, Мендель – прессекретарка Зеленського. Гордон підкрався непомітно. Кива перетворюється на Лукашенка. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Українців можуть закрити на усі свята. Крадіжка санітайзера у кав'ярні. Нарада "по дзвіночку". Відкриття у підручнику з хімії. Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 28 листопада 2020: