Вєсті.UA. Жир: Тимошенко захоплює владу. Бізнесменів кличуть працювати у лікарнях
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 21 листопада – Тимошенко готується до захоплення влади, адже Зеленський та Єрмак хворі. А Олена Кондратюк з Батьківщини уже встигла захопити Раду. У МОЗ пропонують людям, які залишились без заробітку через локдаун, не вішати носа. Бізнесменів кличуть працювати санітарами, кухарками та вахтерами у лікарнях.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Крісло під генпрокуроркою Венедіктовою захиталося.
Бізнесменів кличуть працювати у лікарнях.
Чому пацієнтові Рабиновичу переживати не варто.
Велике будівництво концтаборів в Україні.
Зразковому сім'янинові Анатолію Драбовському стало нудно.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
У шкільному підручнику згадали про глінтвейн і написали, що сода лікує рак.
У Києві створили велосипедну церкву, яка вже навіть має свої власні заповіді...
Ламповщиця шахти Горська балотувалась як самовисуванка і набрала 0 голосів.
У Дніпрі пройшов конкурс дитячого малюнку "Мій улюблений олігарх".
Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 21 листопада 2020:
Поділитися новиною