У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 21 листопада – Тимошенко готується до захоплення влади, адже Зеленський та Єрмак хворі. А Олена Кондратюк з Батьківщини уже встигла захопити Раду. У МОЗ пропонують людям, які залишились без заробітку через локдаун, не вішати носа. Бізнесменів кличуть працювати санітарами, кухарками та вахтерами у лікарнях.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Крісло під генпрокуроркою Венедіктовою захиталося. Бізнесменів кличуть працювати у лікарнях. Чому пацієнтові Рабиновичу переживати не варто. Велике будівництво концтаборів в Україні. Зразковому сім'янинові Анатолію Драбовському стало нудно. У спецвипуску "Вєсті з палєй": У шкільному підручнику згадали про глінтвейн і написали, що сода лікує рак. У Києві створили велосипедну церкву, яка вже навіть має свої власні заповіді... Ламповщиця шахти Горська балотувалась як самовисуванка і набрала 0 голосів. У Дніпрі пройшов конкурс дитячого малюнку "Мій улюблений олігарх". Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 21 листопада 2020: