У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 5 грудня – влада планує боротися з коронавірусом за допомогою "інтелектуального" локдауна. Однак часом у такий режим переходять і нардепи. Володимир Зеленський призначив нового очільника Одеської ОДА. Боротися зі "старими" обличчями у владі президент вирішив ще старішими.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Фонду для боротьби з COVID-19 не передбачають. Невизначеність української влади. Придворний художник Леонардо Дубінчі. Хтивість народних депутатів. Дієві поради від Данілова. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Наркотики для архієпископа РПЦ. Контрабанда – не гріх. Шуба для митрополита. Безглузді завдання київських комунальників. Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 5 грудня 2020: