Вєсті.UA. Жир: Влада бореться з COVID-19. Нові обличчя Зеленського
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 5 грудня – влада планує боротися з коронавірусом за допомогою "інтелектуального" локдауна. Однак часом у такий режим переходять і нардепи. Володимир Зеленський призначив нового очільника Одеської ОДА. Боротися зі "старими" обличчями у владі президент вирішив ще старішими.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Фонду для боротьби з COVID-19 не передбачають.
Невизначеність української влади.
Придворний художник Леонардо Дубінчі.
Хтивість народних депутатів.
Дієві поради від Данілова.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Наркотики для архієпископа РПЦ.
Контрабанда – не гріх.
Шуба для митрополита.
Безглузді завдання київських комунальників.
Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 5 грудня 2020:
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