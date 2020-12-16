У випуску програми "Вєсті.UA" за 16 грудня – Антимонопольний комітет почав грандіозну боротьбу з монополістами на енергетичному рівні. Її результати українці побачать у квитанціях за електроенергію. У "Слузі народу" вистачає депутатів, які псують монобільшості репутацію. Що ж, принаймні для когось із політиків точно настав кінець епохи бідності.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Кива хоче вилікувати людство від Білла Ґейтса та 5G. Чому Железняк не хотів тиснути на зелену кнопку.