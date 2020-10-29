У випуску програми "Вєсті.UA" за 29 жовтня – ДБР купило телескоп, через який можна спостерігати за "спіральними галактиками". Кажуть, цього пристрою потребують спецпризначенці. Суддя КСУ Тупицький не вказав у своїй декларації майно в окупованому Криму, власником якого став за законами РФ. Ймовірно, він власноруч хоче повернути півострів Україні.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Шкарлет відчув себе учнем через попередження ЄС.