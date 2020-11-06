У випуску програми "Вєсті.UA" за 6 листопада – після того, як парламент не підтримав зміни до Бюджетного кодексу, Тищенко заявив, що 2 людини не встигли проголосувати. Тоді глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія обматюкав колегу. Олександр Юрченко в інтерв'ю назвав Гео Лероса – "Део Ланосом". Після цього між нардепами сталася бійка.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Путін і Медведчук – поціновувачі русских скрєп. Нацисти для кохання.