У випуску програми "Вєсті.UA" за 21 жовтня – Олег Ляшко записав хіт, але вийшло дуже страшно. До того ж, виявилося, що це ще й політична агітація. Тепер десь може заплакати один Поплавський. Адже він уже не найгірший політик-співак у світі. Слов'янська колаборантка Неля Штепа, яка після звільнення з в'язниці активно рвалась у політику разом з ОПЗЖ, раптом передумала і кинула своїх господарів.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: "Слуга народу" Третьякова впала у транс.