У випуску програми "Вєсті.UA" за 10 грудня – радикальний Олег Ляшко всім відомий своїми бійками у парламенті. Втім, на заміну йому прийшов легендарний нардеп зі "Слуги народу" Олександр Юрченко. Він запевняє, що його начебто побив Гео Лерос. Голова Верховної ради Дмитро Разумков висловив свою позицію щодо ідеї скорочення кількості народних депутатів у парламенті.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Чи схвалюють амністію за злочини на сході України – деталі у цифрах. "ДНР" і ополченці.