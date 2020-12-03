У випуску програми "Вєсті.UA" за 3 грудня – коронавірус поважає українських урядовців та слухається їх моментально. Він з'являється у нашій країні лише там і лише в ті дні, які вкаже Кабмін. Як не втікав Добкін від COVID-19, але той його таки спіймав. Політика просто необхідно рятувати, адже 2 "харків'ян Шредінгера" Україна просто не витримає.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Кому з політиків українці довіряють найбільше: деталі у цифрах. Хто оберігає Україну від невчасно поданих декларацій.