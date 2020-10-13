У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 жовтня – в Україні завжди були свої герої, які боролися проти зла. І от доєднався Ілля Кива, який вигадав чергову теорію змови, чому Зеленський відмовляється від путінської вакцини. Вірні соратники Портнова - Вовки. Вони в Україні не бояться нікого – ні міністрів, ні народу. А Окружний адміністративний суд Києва тримає в кишені всіх президентів.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Що не день, то перли серед кандидатів на місцевих виборах.