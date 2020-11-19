У випуску програми "Вєсті.UA" за 19 листопада – російські зливні бачки і їхні побратими з фейкових республік пишуть про будівництво концтаборів для росіян в Україні. І підтвердив це не хто інший, як опзжопець Ренат Кузьмін. В Раді створили робочу групу для вирішення конституційної кризу. І тут починається найцікавіше, бо серед 11 антикризовиків – дуже цікаві персонажі.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: "Пшонкастайл" від Укрзалізниці.