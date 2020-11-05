У випуску програми "Вєсті.UA" за 5 листопада – з нардепа Юрченка, якого підозрюють у корупції, зняли електронний браслет. Адже, як він переконує, його справа – це суцільний, фейк, монтаж і провокація. Нардеп від "Слуги народу" Жан Беленюк на засіданні Верховної Ради дивився фільм. Чиновник постійно міняв пози та прикривав рукою екран мобільного телефону, аби журналісти не застукали.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Скандальна справа КСУ – деталі у цифрах.