У випуску програми "Вєсті.UA" за 24 листопада – коли прогресивна соціалістка Наталія Вітренко зникла з радарів, життя стало нудним для пенсіонерів, які тужать за СРСР. Але частину вітренківського електорату несподівано для себе відкусила ОПЗЖ. Ілля Кива, один з головних геєборців країни, показав пальцем – хто може стати обличчям ЛГБТ в Україні.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Представник закону вляпався у проблеми з законом. Радуцький націлився на курців.