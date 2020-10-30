Вєсті.UA: Оскар для КСУ. Зеленський стане космонавтом
У випуску програми "Вєсті.UA" за 30 жовтня – голова КСУ Олександр Тупицький провів брифінг для журналістів щодо останніх скандальних рішень. Після цього він захотів зробити колективне фото з представниками медіа. Ті йому відмовили. Володимир Зеленський планує за 3 роки створити в Україні ракету для освоєння космосу.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
Патріотичне кіно за гроші коронавірусного фонду.
Підмога для Іллі Киви.
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