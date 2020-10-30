У випуску програми "Вєсті.UA" за 30 жовтня – голова КСУ Олександр Тупицький провів брифінг для журналістів щодо останніх скандальних рішень. Після цього він захотів зробити колективне фото з представниками медіа. Ті йому відмовили. Володимир Зеленський планує за 3 роки створити в Україні ракету для освоєння космосу.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Патріотичне кіно за гроші коронавірусного фонду. Підмога для Іллі Киви.