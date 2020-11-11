У випуску програми "Вєсті.UA" за 11 листопада – Кабмін підтримав ініціативу Арсена Авакова та розширив випадки, коли поліція може застосовувати електрошокери. Правоохоронці матимуть більше повноважень під час затримання злочинців. У поліції закрили кримінальне провадження щодо можливого втручання Джозефа Байдена у роботу генпрокурора

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: На 100% "своя" генпрокурорка Ірина Венедіктова.