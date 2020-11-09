У випуску програми "Вєсті.UA" за 9 листопада – нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський зазначив, що поки юридично не встановили результати виборів в США, то Джо Байдена не треба вітати з перемогою. Внутрішні партійні чвари, олігархічні групи впливу та відверте саботування роботи парламенту вже стали буденністю для "Слуги народу". Лише Микола Тищенко знає, що з цим всім робити.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Регіонал Гетьманцев – відьмак. За кого переживають росіяни?