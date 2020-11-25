У випуску програми "Вєсті.UA" за 25 листопада – попри збір підписів про відставку очільника МОЗ Степанова, сам він йти нікуди не збирається і хоче забронзовіти в Кабміні. Але зважаючи на його успіхи, на зміну карантину вихідного дня може прийти карантин вихідного року. За рішенням НАЗК, "Батьківщину" позбавили державного фінансування. Тож невідомо, як тепер житиме політсила та її лідерка.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Малюська – вічний реформатор. Москаль специфічно охарактеризував Кравчука.