У випуску програми "Вєсті.UA" за 7 грудня – Володимир Зеленський, не маючи досвіду в політиці, вирішив, що йому вистачить однієї Юлії Володимирівни – Мендель. Але з часом все-таки довелося глянути в бік досвідченіших політиків. Кива перемкнув увагу на державне білоруське телебачення. ОПЗЖопець вирішив розкрити людям очі на все, що робиться в Україні.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: ​ Саакашвілі знову почав про бариг. Годинник на пам'ять від Шмигаля.