У випуску програми "Вєсті.UA" за 14 грудня – Микола Тищенко останнім часом дуже агресивно поводиться з жінками. Він ображається, що журналісти все більше його критикують, ніж хвалять. Народний депутат, член фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19. Він вважає цю хворобу вигаданою.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Головна ялинка країни без капелюха. Яке місце посіла Україна у світовому рейтингу зростання вартості житла – деталі у цифрах.