Вєсті.UA: Тищенко – майстер спілкування з жінками. "Слуга народу" не вірить у COVID-19
У випуску програми "Вєсті.UA" за 14 грудня – Микола Тищенко останнім часом дуже агресивно поводиться з жінками. Він ображається, що журналісти все більше його критикують, ніж хвалять. Народний депутат, член фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що не вірить в ефективність вакцин проти COVID-19. Він вважає цю хворобу вигаданою.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
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