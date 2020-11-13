У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 листопада – поки вакцини від коронавірусу немає. Але Володимир Зеленський знайшов спосіб боротьби з хворобою. Долати COVID-19 українському президенту допомагає відеотерапія. Сталося неймовірне – родичі Семочка перестали бути його родичами. Колись про цю драматичну історію можна буде відзняти серіал.

Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі: Пєсков заговорив про русофобію в Україні. Уразливе місце українських чиновників.