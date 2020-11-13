Вєсті.UA: Як Зеленський лікує COVID-19. Семочко відрікся від родини
У випуску програми "Вєсті.UA" за 13 листопада – поки вакцини від коронавірусу немає. Але Володимир Зеленський знайшов спосіб боротьби з хворобою. Долати COVID-19 українському президенту допомагає відеотерапія. Сталося неймовірне – родичі Семочка перестали бути його родичами. Колись про цю драматичну історію можна буде відзняти серіал.
Також у випуску "Вєсті.UA" на 24 каналі:
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