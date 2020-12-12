У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 12 грудня – раніше Міхеїл Саакашвілі називав Петра Порошенка лідером бариг і позитивно ставився до Володимира Зеленського. Але тепер він запевняє, що частина злодіїв залишились при владі. Геннадій Кернес майже 3 місяці перебуває на лікуванні в Німеччині. Він став мером на третій термін заочно.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Досвідчена партнерка Зеленського. Для Зеленського є 2 України. Що спільного між Венедіктовою, мавпочкою і гранатою. Спецоперація "укрів" на окупованих територіях. Окупанти Криму питимуть топлений сніг. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Захист прав кулаками і образи Лисянського. Атрошенко йде по життю рівно. Обмовочка за Фрейдом. Боротьба поліції з магами. Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 12 грудня 2020: