Вєсті.UA. Жир: Нова барига Саакашвілі. Фантомний мер Кернес
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 12 грудня – раніше Міхеїл Саакашвілі називав Петра Порошенка лідером бариг і позитивно ставився до Володимира Зеленського. Але тепер він запевняє, що частина злодіїв залишились при владі. Геннадій Кернес майже 3 місяці перебуває на лікуванні в Німеччині. Він став мером на третій термін заочно.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Досвідчена партнерка Зеленського.
Для Зеленського є 2 України.
Що спільного між Венедіктовою, мавпочкою і гранатою.
Спецоперація "укрів" на окупованих територіях.
Окупанти Криму питимуть топлений сніг.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Захист прав кулаками і образи Лисянського.
Атрошенко йде по життю рівно.
Обмовочка за Фрейдом.
Боротьба поліції з магами.
Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 12 грудня 2020:
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