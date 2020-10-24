У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 24 жовтня – під час виступу Володимира Зеленського у Верховній Раді нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова здивувала користувачів мережі своєю поведінкою. Вона чомусь постійно кивала головою. Дарницький суд заборонив писати про роль Медведчука в радянському судилищі над поетом Василем Стусом. Його назвали батьком нової української цензури.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: 17% українців користуються російськими ЗМІ. Грані мавпи, йдіть додому! Грандіозне велике будівництво. Фаріон знищила компартію. У спецвипуску "Вєсті з палєй": Я не бачу вашої маски. Слимаки викрали смітник для голосування. Таємне зізнання на табличках. Українська співачка відкрила пляшку грудьми. Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 24 жовтня 2020: