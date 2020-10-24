Вєсті.UA. Жир: Кивання головою Третьякової. Батько цензури Медведчук
Вєсті.UA -
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 24 жовтня – під час виступу Володимира Зеленського у Верховній Раді нардепка від "Слуги народу" Галина Третьякова здивувала користувачів мережі своєю поведінкою. Вона чомусь постійно кивала головою. Дарницький суд заборонив писати про роль Медведчука в радянському судилищі над поетом Василем Стусом. Його назвали батьком нової української цензури.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
17% українців користуються російськими ЗМІ.
Грані мавпи, йдіть додому!
Грандіозне велике будівництво.
Фаріон знищила компартію.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Я не бачу вашої маски.
Слимаки викрали смітник для голосування.
Таємне зізнання на табличках.
Українська співачка відкрила пляшку грудьми.
Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 24 жовтня 2020: