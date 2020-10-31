Вєсті.UA. Жир: Неприємна новина для Дубінського. "Свати" проти коронавірусу
У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 31 жовтня – Дубінський визнав провал "Слуги народу" на виборах і навіть спробував його аргументувати. Тільки для швидкомаминого сина є неприємна новина: він сам належить до цієї політсили. Із COVID-фонду дали 100 мільйонів на патріотичні серіали. Лабораторно не підтверджено, але нібито новий сезон "Сватів" може знищити епідемію коронавірусу.
Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі:
Верещук пролетіла, наче зелена парасолька над Києвом.
Оскар за хайпожерство для суддів КСУ.
Ляшко зробив ставку на свій програш.
Ілля Кива хоче привернути увагу.
Медведчук – батько нової цензури в Україні.
У спецвипуску "Вєсті з палєй":
Кабінки для голосування "з підвищеним комфортом" на Житомирщині.
На дільниці Прикарпаття утилізовували бюлетені болгаркою.
Квіти, які посадили біля школи для приїзду Труханова, викопали, коли він поїхав.
Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 31 жовтня 2020:
Поділитися новиною