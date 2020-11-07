У підсумковому випуску програми "Вєсті.UA. Жир" за 7 листопада – нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива відзначився одіозною заявою щодо українського журналіста. Причиною стало запитання щодо скандалу навколо рішення КСУ про скасування антикорупційної реформи. Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка оголосили у розшук. Проте так звані покровителі і з цією проблемою можуть допомогти йому.

Також у випуску "Вєсті.UA. Жир" на 24 каналі: Нардеп Юрченко потрапив під Лероса. У Медведчука взялися забрати у Ляшка головну розвагу. "Слуги народу" не вміють ховати листування у Раді. Технічна поразка для Лук'янова. Пропагандистські журналістки про "любов нацистів до України". У спецвипуску "Вєсті з палєй": У Харкові мером став Кернес Шредінгера. Постачальники газу розмістили рекламу на PornHub. У Дніпрі професор відмовився вести лекцію українською мовою. На Львівщині священник посвятив вуличне освітлення. У селі на Харківщині верблюд харчується з городів місцевих. Дивіться спецвипуск "Вєсті з палєй" за 7 листопада 2020: